«Атлетик» повторно обыграл «Атлетико» в полуфинале Кубка короля

В первом полуфинальном матче Кубка короля «Атлетик» победил со счётом 1:0 в споре с «Атлетико», а в четверг дома принимал соперника и здорово реализовал свои моменты. Уже в дебюте Нико Уильямс прошёл по левому краю и выкатил мяч под удар Иньяки Уильямсу, который метров с 12 поразил ближний верхний угол ворот. Эта же пара создала еще один шанс, уже Нико атаковал с линии штрафной и минимально промахнулся. И все же они забили второй гол до перерыва. Иньяки справа рванул вперед и прострелил на Нико, который в касание забил. На 61-й минуте Ойян Сансет пробил в створ, но голкипер среагировал, а Горка Гурусета добил мяч - 3:0. А что «матрасники»? Мемфис Депай со штрафного опасно бил под перекладину, и кипер выручил. Родриго Рикельме с линии штрафной мог забить гол престижа, но и здесь вратарь на месте.

«Атлетик» уверенно прошел в финал, где сыграет против «Мальорки».