Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Испании

«Атлетик» повторно обыграл «Атлетико» в полуфинале Кубка короля

01 Марта 2024 • 01:37 Комментировать
Атлетик Б
3:0
Атлетико М

В первом полуфинальном матче Кубка короля «Атлетик» победил со счётом 1:0 в споре с «Атлетико», а в четверг дома принимал соперника и здорово реализовал свои моменты. Уже в дебюте Нико Уильямс прошёл по левому краю и выкатил мяч под удар Иньяки Уильямсу, который метров с 12 поразил ближний верхний угол ворот. Эта же пара создала еще один шанс, уже Нико атаковал с линии штрафной и минимально промахнулся. И все же они забили второй гол до перерыва. Иньяки справа рванул вперед и прострелил на Нико, который в касание забил. На 61-й минуте Ойян Сансет пробил в створ, но голкипер среагировал, а Горка Гурусета добил мяч - 3:0. А что «матрасники»? Мемфис Депай со штрафного опасно бил под перекладину, и кипер выручил. Родриго Рикельме с линии штрафной мог забить гол престижа, но и здесь вратарь на месте.

«Атлетик» уверенно прошел в финал, где сыграет против «Мальорки».

Протокол игры  
Атлетик Б3:0Атлетико М
(1:0) Уильямс Иньяки13'  
(2:0) Уильямс Нико42'  
(3:0) Гурусета Горка61'  
Агирреcабала ХуленДе Маркос Оскар  74' 89' (Гарсия Рауль ( 89') Вивиан ДаниэльПаредес АйторЛекуе Иньиго  66'Руис Иньиго  40' 68' (Гарсия Дани ( 68') Прадос БеньятУильямс Иньяки 80' (Гомес Унаи ( 80') Сансет Ойян 80' (Беренгер Алекс ( 80') Уильямс НикоГурусета Горка
Запасные: Гарсия ИманолЙерай АльваресВильялибре АсьерВесга МикельМуньяин Икер  45'Арес МалкомУнай Симон
Облак ЯнСавич СтефанВитсель АксельЭрмосо Марио  28' 53' (Мандава Рейнилду ( 53') Молина Науэль 54' (Ривас Пабло Барриос ( 54') Де Пауль РодригоКоке Хорхе 65' (Ньигес Сауль ( 65') Льоренте МаркосЛино Сэмуел 72' (Рикельме Родриго ( 72') Мората АльвароКорреа Анхель 54' (Депай Мемфис ( 54')
Запасные: Вермирен АртурЭль Жебари СалимМолдован ХорациуГабриэль ПаулистаГомис Антонио
29 февраля. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Атлетик Бильбао

Новости по матчу

Сегодня, 01 Марта
01:37
«Атлетик» повторно обыграл «Атлетико» в полуфинале Кубка короля
29 Февраля
22:53
«Атлетик» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 3
16:39
​Уткин дал прогноз на матч «Атлетик» - «Атлетико» в Кубке Испании
13:51
Ставка и прогноз на матч Атлетик — Атлетико Кубка Испании — 29 февраля 2024
02:02
Атлетик - Атлетико: где смотреть прямую трансляцию онлайн
28 Февраля
23:13
Бесплатная ставка и прогноз на матч Атлетик — Атлетико Кубка Испании — 29 февраля 2024
20:55
Прогноз и ставка на точный счёт матча Атлетик — Атлетико Кубка Испании — 29 февраля 2024
17:00
«Атлетико» требует 70-80 миллионов евро у «Барселоны» за Фелиша
27 Февраля
20:36
Годин – о переходе Гризманна в «Барселону»: «Он говорил, что хочет играть с Месси»
25 Февраля
10:52
Де Пауль — о матче с «Альмерией»: «У нас нет времени расстраиваться»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Гвардиола назвал единственного игрока «Манчестер Юнайтед», способного играть за «Манчестер Сити» Из «Манчестер Юнайтед» ушёл тренер «Арсенал» готов купить нападающего за 120 млн евро - известно имя ​Роналду – на втором месте: Назван лучший игрок нулевых годов в АПЛ Появился человек, который может сорвать переход Мбаппе в «Реал» Почеттино: «Клопп 4 года не мог выиграть трофей в «Ливерпуле», но посмотрите на команду сейчас» ​Салах подписал контракт в Саудовской Аравии – источник Фердинанд назвал суперклуб, ради которого Артета бросит «Арсенал» Выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов является жизненно важным для финансовой ситуации Чемпионом Англии станет одна из трёх команд – оцениваем шансы
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть «Спартаку» запретили играть на «Лукойл Арене» ​В «Спартаке» отреагировали на задержание Промеса в ОАЭ
Спортивные новости
Ольховский оценил игру Медведева на турнире в Дубае Канарейкин: Болельщики надеются, что «Спартак» далеко пройдёт в плей-офф в этом году Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Атлетик Б Атлетик Б
Атлетико М Атлетико М
3
0
1.07 10.00 51.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Марта
02:23 · Испания. Кубок
​Продлилась печальная кубковая серия «Атлетико» - они снова не отыгрались после домашнего поражения
01:37 · Испания. Кубок
«Атлетик» повторно обыграл «Атлетико» в полуфинале Кубка короля
29 Февраля
22:53 · Испания. Кубок
«Атлетик» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 3
16:39 · Испания. Кубок
​Уткин дал прогноз на матч «Атлетик» - «Атлетико» в Кубке Испании
09:05 · Испания. Кубок
Гризманн не поможет «Атлетико»
28 Февраля
09:38 · Испания. Кубок
Оярсабаль высказался о вылете «Реал Сосьедада» из Кубка Испании
08:42 · Испания. Кубок
Тренер «Реал Сосьедада»: «Сейчас нам больно»
02:22 · Испания. Кубок
«Мальорка» по пенальти прошла «Реал Сосьедад» в полуфинале Кубка Испании 3
27 Февраля
22:31 · Россия. Премьер-лига
Захарян начнёт матч «Реал Сосьедада» против «Мальорки» в стартовом составе
11:44 · Испания. Кубок
Титов дал прогноз на матч «Реал Сосьедад» - «Мальорка»
26 Февраля
16:22 · Испания. Кубок
Захарян — в заявке «Реал Сосьедада» на кубковый матч с «Мальоркой»
11:52 · Испания. Кубок
В «Реал Сосьедаде» рассказали о состоянии Захаряна
25 Февраля
17:17 · Испания. Кубок
Захарян готов сыграть в полуфинале Кубка Испании 1
10:52 · Испания. Ла Лига
Де Пауль — о матче с «Альмерией»: «У нас нет времени расстраиваться»
08 Февраля
08:40 · Испания. Кубок
Симеоне - о поражении «Атлетико»: «Не нужно переживать»
Все новости
Рекомендуем