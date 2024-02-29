Гризманн не поможет «Атлетико»

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о состоянии звездного нападающего команды Антуана Гризманна.

«Гризманн не сыграет в ответном матче с «Атлетиком». Антуану нужно полностью восстановиться. Игрок, который его заменит, приложит максимум усилий в предстоящей встрече. Я не ждал, что он будет доступен в предстоящей игре, несмотря на все его усилия», - передает слова аргентинского специалиста Footmercato.

Первый матч «Атлетико» проиграл со счетом 0:1. Ответная встреча в рамках ½ финала Кубка Испании состоится сегодня, 29 февраля, на стадионе в Мадриде.