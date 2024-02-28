Оярсабаль высказался о вылете «Реал Сосьедада» из Кубка Испании

Атакующий полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль поделился мнением о вылете из Кубка Испании на стадии ½ финала. По итогам двухматчевого противостояния команда уступила «Мальорке».

«Это большое разочарование для нас и наших поклонников. Благодарю болельщиков за поддержку. Очень обидно вылетать за шаг до финала. Но нужно перевернуть эту страницу и двигаться дальше», - передает слова Mundo Deportivo.

Следующий поединок «Реал Сосьедад» проведет в чемпионате Испании против «Севильи» на выезде. Встреча состоится в субботу, 2 марта.