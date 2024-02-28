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Кубок Испании

Оярсабаль высказался о вылете «Реал Сосьедада» из Кубка Испании

28 Февраля 2024 • 09:38 Комментировать

Атакующий полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль поделился мнением о вылете из Кубка Испании на стадии ½ финала. По итогам двухматчевого противостояния команда уступила «Мальорке».

«Это большое разочарование для нас и наших поклонников. Благодарю болельщиков за поддержку. Очень обидно вылетать за шаг до финала. Но нужно перевернуть эту страницу и двигаться дальше», - передает слова Mundo Deportivo.

Следующий поединок «Реал Сосьедад» проведет в чемпионате Испании против «Севильи» на выезде. Встреча состоится в субботу, 2 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Микель Оярсабаль
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