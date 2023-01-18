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Чемпионат Испании. Ла Лига

Данджума пропустил несколько тренировок «Вильярреала»

18 Января 2023 • 23:47 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Мадрид
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Через 22 ч. 43 мин.

Форвард «Вильярреала» Арно Данджума пропустил несколько тренировок «жёлтой субмарины» на фоне интереса от клубов АПЛ.

По информации журналиста Начо Санчиса, с субботы нидерландец находится в Англии в поисках клуба. Сообщается, что нападаюещего предлагали практически каждой команде Премьер-лиги, однако вопрос заключается в том, кто из них сделает ему предложение. Ранее появлялась информация об интересе «Эвертона» и «Ноттингема» к персоне Данджуме.

Сам игрокзаинтересован в возвращении на «Туманный Альбион», где ранее он выступал в футболке «Борнмута». В нынешнем сезоне на счету нидерландца лишь два гола в десяти матчах чемпионата. В прошлой кампании Лиги чемпионов шесть голов Арно помогли «Вильярреалу» дойти до полуфинала главного еврокубка. 

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Арно Данджума
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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
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