Данджума пропустил несколько тренировок «Вильярреала»

Форвард «Вильярреала» Арно Данджума пропустил несколько тренировок «жёлтой субмарины» на фоне интереса от клубов АПЛ.

По информации журналиста Начо Санчиса, с субботы нидерландец находится в Англии в поисках клуба. Сообщается, что нападаюещего предлагали практически каждой команде Премьер-лиги, однако вопрос заключается в том, кто из них сделает ему предложение. Ранее появлялась информация об интересе «Эвертона» и «Ноттингема» к персоне Данджуме.

Сам игрокзаинтересован в возвращении на «Туманный Альбион», где ранее он выступал в футболке «Борнмута». В нынешнем сезоне на счету нидерландца лишь два гола в десяти матчах чемпионата. В прошлой кампании Лиги чемпионов шесть голов Арно помогли «Вильярреалу» дойти до полуфинала главного еврокубка.