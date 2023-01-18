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В «Реале» отреагировали на слухи об интересе к Сперцяну

18 Января 2023 • 22:54 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Мадрид
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Через 22 ч. 42 мин.

В пресс-службе мадридского «Реала» отреагировали на слухи о возможном интересе к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Сожалеем, но мы не комментируем слухи», — ответили из «королевского» клуба на запрос издания «Спорт-Экспресс». Ранее на портале Transfermarkt появилась информация об интересе сильнейшего клуба Европы к талантливому полузащитнику.

В нынешней кампании на счету Эдуарда 21 матч в рамках всех состязаний в футболке «Краснодара», в которых он забил 10 голов при шести результативных передачах. Стоимость 22-летнего хавбека по данным Transfermarkt составляет девять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Краснодар Эдуард Сперцян Трансферы футбола - зима 2023
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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
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