В «Реале» отреагировали на слухи об интересе к Сперцяну

В пресс-службе мадридского «Реала» отреагировали на слухи о возможном интересе к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Сожалеем, но мы не комментируем слухи», — ответили из «королевского» клуба на запрос издания «Спорт-Экспресс». Ранее на портале Transfermarkt появилась информация об интересе сильнейшего клуба Европы к талантливому полузащитнику.

В нынешней кампании на счету Эдуарда 21 матч в рамках всех состязаний в футболке «Краснодара», в которых он забил 10 голов при шести результативных передачах. Стоимость 22-летнего хавбека по данным Transfermarkt составляет девять миллионов евро.