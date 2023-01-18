«Реал» по-прежнему находится в контакте с Мбаппе

Мадридский «Реал» не исключает будущий переход в команду нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. По информации от журналиста Марио Кортеханы, француз продолжает находиться в контакте с руководством «королевского клуба».

Напомним, летом 2022 года у Мбаппе была отличная возможность перебраться в «Реал» на правах свободного агента, но француз в последний момент передумал и решил подписать новый контракт с «ПСЖ».

По слухам, следующим летом «Реал» может возобновить попытки заполучить Мбаппе. 24-летний нападающий недавно стал лучшим бомбардиром чемпионата мира с 8 забитыми голами.