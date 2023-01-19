В «Барселоне» нашли новую замену Бускетсу

Полузащитник «Вильярреала» Даниэль Парехо заинтересовал «Барселону».

Капитан «сине-гранатовых» Серхио Бускетс по-прежнему не решил, где продолжит карьеру после завершения нынешнего сезона, в связи с чем в клубе занимаются поиском замены для ключевого игрока средней линии. Согласно сведениям инсайдера Херарда Ромеро, рулевой Хави Эрнандес одобряет кандидатуру Даниэль Парехо, выступающего за «Вильярреал». Переговоры по 33-летнему испанцу могут стартовать в случае ухода Бускетса.

Парехо связан с «жёлтой субмариной» контрактом, рассчитанным до 2024 года, а трансферная стоимость футболиста оценивается экспертами Transfermarkt в 7 млн евро.