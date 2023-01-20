Асенсио высказался о своём будущем в «Реале»

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио пообщался с журналистами после матча Кубка Испании против «Вильярреала».

26-летний футболист вышел на замену на 56-й минуте и помог своей команде добиться волевой победы со счётом 3:2, отметившись результативным пасом.

«Мы ведём переговоры с клубом. Посмотрим, что из этого получится, – отвечает Асенсио на вопрос о своём будущем. – Я хочу продлить контракт и остаться в «Реале» надолго, но это зависит не только от меня», – приводит COPE слова игрока.

Соглашение Марко Асенсио со «сливочными» истекает в июне текущего года. В активе испанца три забитых мяча и четыре голевые передачи в 21 поединке нынешнего сезона.