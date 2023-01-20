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Кубок Испании

Асенсио высказался о своём будущем в «Реале»

20 Января 2023 • 02:31 Комментировать
Вильярреал
2:3
Реал Мадрид
окончен

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио пообщался с журналистами после матча Кубка Испании против «Вильярреала».

26-летний футболист вышел на замену на 56-й минуте и помог своей команде добиться волевой победы со счётом 3:2, отметившись результативным пасом.

«Мы ведём переговоры с клубом. Посмотрим, что из этого получится, – отвечает Асенсио на вопрос о своём будущем. – Я хочу продлить контракт и остаться в «Реале» надолго, но это зависит не только от меня», – приводит COPE слова игрока.

Соглашение Марко Асенсио со «сливочными» истекает в июне текущего года. В активе испанца три забитых мяча и четыре голевые передачи в 21 поединке нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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