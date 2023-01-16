Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Руководство «Реала» очень разочаровано поражением команды в Суперкубке Испании

16 Января 2023 • 10:43 Комментировать
Сеута
...
Барселона
1 27.00 X 10.00 2 1.08
19.01 22:00

Руководство мадридского «Реала» осталось недовольно результатом финала Суперкубка Испании, где «королевский клуб» проиграл 1:3 каталонской «Барселоне». Если бы не гол Карима Бензема на последних минутах, «сине-гранатовые» одержали бы разгромную победу.

По информации от Relevo, руководство «сливочных» более недовольно результатом этого матча, чем прошлогодней игры на «Сантьяго Бернабеу», где «Реал» разгромно проиграл «Барселоне» 0:4. Сейчас верхушка клуба видит мало позитивных моментов.

Напомним, в чемпионате Испании «Барселона» пока тоже превосходит «Реал», лидируя в таблице с отрывом в три очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕУТА БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
16.01.23 в 23:00
Кадис Кадис
Эльче Эльче
1.86 3.50 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Января
12:17 · Испания. Ла Лига
Иско отклонил предложение от клуба из Саудовской Аравии
12:15 · Италия. Серия А
Депай вряд ли перейдёт в «Интер» в обмен на Хоакина Корреа
11:09 · Испания. Ла Лига
Левандовски вспомнил, что сказал Гави перед матчем с «Реалом»
10:43 · Испания. Ла Лига
Руководство «Реала» очень разочаровано поражением команды в Суперкубке Испании
10:35 · Италия. Серия А
«Интер» и «Барселона» могут продвинуться в переговорах по обмену игроками после Суперкубка Италии
10:01 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» назвал две лучшие команды мира
09:55 · Италия. Серия А
Делофеу: «Барселона» на пути к тому, чтобы снова стать победоносной командой»
09:48 · Испания. Ла Лига
Хави высказался о первом трофее с «Барселоной»
09:35 · Испания. Ла Лига
Хави - о футболисте «Барселоны»: «Теряю дар речи, когда наблюдаю за его игрой»
08:59 · Испания. Ла Лига
Уткин - об игроке «Барселоны»: «Настоящий чёрт»
08:40 · Испания. Ла Лига
Бускетс рассказал, как отразится на «Барселоне» победа в Суперкубке Испании
08:29 · Испания. Ла Лига
Морьентес недоволен игрой полузащитников «Реала» в матче с «Барселоной»
08:04 · Испания. Ла Лига
Бензема поднялся в топ-8 лучших бомбардиров «эль класико»
07:51 · Испания. Ла Лига
Назван лучший игрок финала «Реал» - «Барселона»
07:42 · Испания. Ла Лига
«Барселона» прервала беспроигрышную серию Анчелотти
Все новости
Рекомендуем