Руководство «Реала» очень разочаровано поражением команды в Суперкубке Испании

Руководство мадридского «Реала» осталось недовольно результатом финала Суперкубка Испании, где «королевский клуб» проиграл 1:3 каталонской «Барселоне». Если бы не гол Карима Бензема на последних минутах, «сине-гранатовые» одержали бы разгромную победу.

По информации от Relevo, руководство «сливочных» более недовольно результатом этого матча, чем прошлогодней игры на «Сантьяго Бернабеу», где «Реал» разгромно проиграл «Барселоне» 0:4. Сейчас верхушка клуба видит мало позитивных моментов.

Напомним, в чемпионате Испании «Барселона» пока тоже превосходит «Реал», лидируя в таблице с отрывом в три очка.