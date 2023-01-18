Хави: Де Йонг играет ключевую роль в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о полузащитнике команды Френки де Йонге.

Хави сказал в интервью Marca, что де Йонг стал увереннее в себе, сейчас он чувствует себя комфортнее, потому что получил больше свободы на поле. По мнению тренера, у 25-летнего нидерландца есть все необходимые качества для того, чтобы быть одним из лучших, и сейчас де Йонг играет ключевую роль в команде. Хавбеку помогает тот факт, что тренерский штаб доверяет ему, добавил Хави.

В текущем сезоне футболист принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.