Карраско отреагировал на информацию о своём возможном переходе в «Барселону»

Полузащитник «Атлетико» Янник Карраско рассказал о своём возможном переходе в «Барселону».

Ранее сообщалось, что 29-летний бельгиец согласился на трансфер в каталонский клуб. Однако, по словам Карраско, сейчас он думает лишь об успехах своей нынешней команды.

«Все игроки должны быть на 100% привержены совместной борьбе за достижение поставленных целей. Первая часть сезона сложилась для нас не лучшим образом, но мы намерены бороться за Кубок Испании и завершить сезон на высокой позиции в чемпионате», — цитирует Карраско Mundo Deportivo.

После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата Испании «матрасники» занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 набранных очков. Сам Карраско забил четыре гола и отдал две результативные передачи в 23 матчах за «Атлетико» в нынешнем сезоне.