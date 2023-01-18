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Чемпионат Испании. Ла Лига

Карраско отреагировал на информацию о своём возможном переходе в «Барселону»

18 Января 2023 • 10:10 Комментировать
Леванте
...
Атлетико М
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Через 11 ч. 47 мин.

Полузащитник «Атлетико» Янник Карраско рассказал о своём возможном переходе в «Барселону».

Ранее сообщалось, что 29-летний бельгиец согласился на трансфер в каталонский клуб. Однако, по словам Карраско, сейчас он думает лишь об успехах своей нынешней команды.

«Все игроки должны быть на 100% привержены совместной борьбе за достижение поставленных целей. Первая часть сезона сложилась для нас не лучшим образом, но мы намерены бороться за Кубок Испании и завершить сезон на высокой позиции в чемпионате», — цитирует Карраско Mundo Deportivo.

После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата Испании «матрасники» занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 набранных очков. Сам Карраско забил четыре гола и отдал две результативные передачи в 23 матчах за «Атлетико» в нынешнем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Янник Карраско
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