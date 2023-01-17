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Чемпионат Испании. Ла Лига

Депай согласовал контракт с «Атлетико»

17 Января 2023 • 16:26 Комментировать
Леванте
...
Атлетико М
1 5.00 X 3.60 2 1.75
18.01 23:00

Нападающий каталонской «Барселоны» Мемфис Депай договорился об условиях контракта с мадридским «Атлетико». По информации от Mundo Deportivo, нидерландец согласовал договор с «матрасниками», который будет рассчитан до 2025 года.

Пока неизвестно, на каких условиях состоится сделка между двумя клубами. Возможно, в обмен на Депая на «Камп Ноу» отправится полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Карраско.

В этом сезоне Депай отметился одним голом за «Барселону» в чемпионате Испании. Нидерландец проводит свой второй сезон за «сине-гранатовых» после перехода из «Лиона» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - зима 2023
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