Депай согласовал контракт с «Атлетико»

Нападающий каталонской «Барселоны» Мемфис Депай договорился об условиях контракта с мадридским «Атлетико». По информации от Mundo Deportivo, нидерландец согласовал договор с «матрасниками», который будет рассчитан до 2025 года.

Пока неизвестно, на каких условиях состоится сделка между двумя клубами. Возможно, в обмен на Депая на «Камп Ноу» отправится полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Карраско.

В этом сезоне Депай отметился одним голом за «Барселону» в чемпионате Испании. Нидерландец проводит свой второй сезон за «сине-гранатовых» после перехода из «Лиона» на правах свободного агента.