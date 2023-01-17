Карраско дал согласие на трансфер в «Барселону»

Нападающий «Атлетико» Мадрид Янник Карраско согласился перейти в «Барселону». Ранее сообщалось, что игрок может войти в сделку по трансферу футболиста «сине-гранатовых» Мемфиса Депая в стан «матрасников».

По информации Goal, боссы «Атлетико» не хотят отпускать Карраско, потому что он является одним из важнейших игроков команды. Стоит отметить, что изначально 29-летний бельгиец отказывался от трансфера в каталонский клуб по причине сокращения зарплаты в случае перехода.

В текущем сезоне вингер принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Карраско в 30 миллионов евро.