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Чемпионат Испании. Ла Лига

Карраско дал согласие на трансфер в «Барселону»

17 Января 2023 • 19:34 Комментировать
Леванте
...
Атлетико М
1 5.00 X 3.60 2 1.75
18.01 23:00

Нападающий «Атлетико» Мадрид Янник Карраско согласился перейти в «Барселону». Ранее сообщалось, что игрок может войти в сделку по трансферу футболиста «сине-гранатовых» Мемфиса Депая в стан «матрасников».

По информации Goal, боссы «Атлетико» не хотят отпускать Карраско, потому что он является одним из важнейших игроков команды. Стоит отметить, что изначально 29-летний бельгиец отказывался от трансфера в каталонский клуб по причине сокращения зарплаты в случае перехода.

В текущем сезоне вингер принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Карраско в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Мемфис Депай Янник Карраско Трансферы футбола - зима 2023
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