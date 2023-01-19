​У «Барселоны» более 1500 голов в Кубке Испании, юбилейный забил Левандовски

«Сеута» из третьего испанского дивизиона не смогла составить достойной конкуренции «Барселоне» на стадии 1/8 финала Кубка Испании. Команда Хави легко разобралась с менее статусным соперником, забив пять безответных мячей – 5:0 на выезде.

Второй из пяти голов «Барселоны» в прошедшем матче стал для команды 1500-м в рамках Кубка Испании. На этот факт обращает внимание журналист Педро Мартин в социальных сетях. Автором юбилейного гола стал нападающий Роберт Левандовски.

Первый гол в национальном кубке «Барселона» забила 5 апреля 1909 года.

Следить за матчем «Сеута» - «Барселона» можно было в текстовой трансляции на портале LiveResult.