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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» требует у «Барселоны» 60 миллионов евро за Карраско

18 Января 2023 • 14:39 Комментировать
Леванте
...
Атлетико М
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Через 7 ч. 33 мин.

Мадридский «Атлетико» озвучил каталонской «Барселоне» свои требования по трансферу полузащитника Янника Карраско. По информации от инсайдера Маттео Моретто, «матрасники» хотят выручить за 29-летнего бельгийца 60 миллионов евро, даже несмотря на то, что в конце следующего сезона у футболиста заканчивается контракт.

Ранее «Барселона» рассчитывала обменять Депая на Карраско, но учитывая настроения в руководстве «Атлетико», подобная сделка вряд ли состоится этой зимой.

Депай является главной целью «матрасников» на позицию нападающего. Ранее мадридскую команду покинули Матеус Кунья и Жоау Фелиш, который присоединился к «Челси» на правах аренды. 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Мемфис Депай Янник Карраско Трансферы футбола - зима 2023
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