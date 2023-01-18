«Атлетико» требует у «Барселоны» 60 миллионов евро за Карраско

Мадридский «Атлетико» озвучил каталонской «Барселоне» свои требования по трансферу полузащитника Янника Карраско. По информации от инсайдера Маттео Моретто, «матрасники» хотят выручить за 29-летнего бельгийца 60 миллионов евро, даже несмотря на то, что в конце следующего сезона у футболиста заканчивается контракт.

Ранее «Барселона» рассчитывала обменять Депая на Карраско, но учитывая настроения в руководстве «Атлетико», подобная сделка вряд ли состоится этой зимой.

Депай является главной целью «матрасников» на позицию нападающего. Ранее мадридскую команду покинули Матеус Кунья и Жоау Фелиш, который присоединился к «Челси» на правах аренды.