«Барселона» забила 5 мячей в ворота «Сеуты»

В матче за выход в 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» играла на выезде против скромной «Сеуты». Несмотря на разницу в статусе соперников, команда Хави Эрнандеса подошла к игре очень серьезно и победила со счетом 5:0. В конце первого тайма забил Рафинья, а после перерыва меткие удары нанесли Роберт Левандовски (дважды), Ансу Фати и Франк Кесси.
Протокол игры
|41'Рафинья Диас (0:1)
|50'Левандовски Роберт (0:2)
|70'Фати Ансу (0:3)
|77'Кесси Франк (0:4)
|90'Левандовски Роберт (0:5)
Мехиас Томас•Фернандес Алаин Гарсия•Гутьеррес Хуан•Лафарж Робин68' (Данезе Фабрицио (68') •Лопес Хосе57' (Гарсия Пабло II (57') •Рейна Альберто•Куэвас Адриан57' (Редондо Луисми (57') •Гонсалес Нито• 39'Родри Родриго78' (Касаис Самуэль (78') •Масиас Алехандро•Ромеро Хесус
Запасные: Хиль Альберто•Карлос Барреда
Пенья Иньяки•Бельерин Эктор•Гарсия Эрик•Алонсо Маркос73' (Бускетс Серхио (73') •Альба Жорди•Кесси Франк•Роберто Серхи73' (Кристенсен Андреас (73') •Торре Пабло46' (Гави (46') •Рафинья Диас•Левандовски Роберт•Торрес Ферран60' (Фати Ансу (60')
19 января.
кубок продолжается! всех cules - с победой!
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