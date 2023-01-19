«Барселона» забила 5 мячей в ворота «Сеуты»

В матче за выход в 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» играла на выезде против скромной «Сеуты». Несмотря на разницу в статусе соперников, команда Хави Эрнандеса подошла к игре очень серьезно и победила со счетом 5:0. В конце первого тайма забил Рафинья, а после перерыва меткие удары нанесли Роберт Левандовски (дважды), Ансу Фати и Франк Кесси.