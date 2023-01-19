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Кубок Испании

«Барселона» забила 5 мячей в ворота «Сеуты»

19 Января 2023 • 23:53 Комментировать (1)
Сеута
0:5
Барселона
окончен

В матче за выход в 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» играла на выезде против скромной «Сеуты». Несмотря на разницу в статусе соперников, команда Хави Эрнандеса подошла к игре очень серьезно и победила со счетом 5:0. В конце первого тайма забил Рафинья, а после перерыва меткие удары нанесли Роберт Левандовски (дважды), Ансу Фати и Франк Кесси.

Протокол игры  
Сеута0:5Барселона
  41'Рафинья Диас (0:1)
  50'Левандовски Роберт (0:2)
  70'Фати Ансу (0:3)
  77'Кесси Франк (0:4)
  90'Левандовски Роберт (0:5)
Мехиас ТомасФернандес Алаин ГарсияГутьеррес ХуанЛафарж Робин 68' (Данезе Фабрицио ( 68') Лопес Хосе 57' (Гарсия Пабло II ( 57') Рейна АльбертоКуэвас Адриан 57' (Редондо Луисми ( 57') Гонсалес Нито  39'Родри Родриго 78' (Касаис Самуэль ( 78') Масиас АлехандроРомеро Хесус
Запасные: Хиль АльбертоКарлос Барреда
Пенья ИньякиБельерин ЭкторГарсия ЭрикАлонсо Маркос 73' (Бускетс Серхио ( 73') Альба ЖордиКесси ФранкРоберто Серхи 73' (Кристенсен Андреас ( 73') Торре Пабло 46' (Гави ( 46') Рафинья ДиасЛевандовски РобертТоррес Ферран 60' (Фати Ансу ( 60')
Запасные: Дембеле УсманКунде ЖюльБальде АлехандроТер Штеген Марк-АндреПедриТенас Арнау
19 января.

 

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Комментарии (1)
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pol-black
20 Января 2023 в 00:05
первый тайм фуфло, до забитого мяча тянули резину. зато во втором прорвало. полурезервный состав несколько усилился хорошими игроками и пошли мячи. хорошая игра, понравилась.
кубок продолжается! всех cules - с победой!
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