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Хави одобряет приход в «Барселону» португальского нападающего

18 Января 2023 • 23:18 Комментировать (1)
Сеута
...
Барселона
1 27.00 X 10.00 2 1.08
Через 21 ч. 42 мин.

Нападающий «Вулверхэмптона» Гонсалу Гуэдеш может вернуться в чемпионат Испании.

Экс-игрок «Валенсии» может заменить в «Барселоне» Мемфиса Депая, который вот-вот перейдёт в мадридский «Атлетико». По сведениям журналиста Хави Мигеля, переход Гуэдеша в «Барселону» в январе – вполне вероятный вариант развития событий. Главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес уже обсудил потенциальную сделку с самим игроком и его агентом.

Гонсалу Гуэдеш отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей в 18 матчах за «Вулверхэмптон» в текущем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вулверхэмптон Хави Эрнандес Гонсалу Гуэдеш Трансферы футбола - зима 2023
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СЕУТА БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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Alex1972
19 Января 2023 в 00:01
Хави набирает сброд ..
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