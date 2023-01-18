Хави одобряет приход в «Барселону» португальского нападающего

Нападающий «Вулверхэмптона» Гонсалу Гуэдеш может вернуться в чемпионат Испании.

Экс-игрок «Валенсии» может заменить в «Барселоне» Мемфиса Депая, который вот-вот перейдёт в мадридский «Атлетико». По сведениям журналиста Хави Мигеля, переход Гуэдеша в «Барселону» в январе – вполне вероятный вариант развития событий. Главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес уже обсудил потенциальную сделку с самим игроком и его агентом.

Гонсалу Гуэдеш отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей в 18 матчах за «Вулверхэмптон» в текущем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 млн евро.