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Чемпионат Испании. Ла Лига

Романо: «Депай подпишет с «Атлетико» контракт до 2025 года»

18 Января 2023 • 21:39 Комментировать
Леванте
...
Атлетико М
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Через 0 ч. 21 мин.

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай скоро станет игроком мадридского «Атлетико».

Как и ожидалось, «сине-гранатовые» приняли предложение «матрасников» на сумму в 3-4 млн евро. Сам 28-летний футболист договорился с мадридцами о контракте, который будет рассчитан до лета 2025 года, докладывает знаменитый инсайдер Фабрицио Романо. В скором времени форвард пройдёт медосмотр и поставит свою подпись под договором с «Атлетико».

Мемфис Депай защищает цвета «Барселоны» с июля 2021 года. В общей сложности он провёл 42 поединка в составе каталонцев, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - зима 2023
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