Романо: «Депай подпишет с «Атлетико» контракт до 2025 года»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай скоро станет игроком мадридского «Атлетико».

Как и ожидалось, «сине-гранатовые» приняли предложение «матрасников» на сумму в 3-4 млн евро. Сам 28-летний футболист договорился с мадридцами о контракте, который будет рассчитан до лета 2025 года, докладывает знаменитый инсайдер Фабрицио Романо. В скором времени форвард пройдёт медосмотр и поставит свою подпись под договором с «Атлетико».

Мемфис Депай защищает цвета «Барселоны» с июля 2021 года. В общей сложности он провёл 42 поединка в составе каталонцев, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами во всех соревнованиях.