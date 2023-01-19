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Чемпионат Испании. Ла Лига

Депай уже провёл тренировку с «Атлетико»

19 Января 2023 • 21:58 Комментировать
Сеута
0:0
Барселона
1 26.00 X 10.00 2 1.10
1-й тайм

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай уже прибыл в расположение мадридского «Атлетико».

Переход 28-летнего игрока пока не подтверждён официально, однако испанское издание COPE опубликовало видео тренировочного занятия «матрасников», на котором присутствует Депай. Трансфер полностью согласован, а официальное объявление запланировано на ближайшее время.

Контракт форварда с «Атлетико» будет рассчитан до 2025 года. «Барселона» заработает на продаже футболиста порядка 3-4 млн евро.

В текущем сезоне Мемфис Депай всего четырежды появился на поле в составе «сине-гранатовых», отметившись одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - зима 2023
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СЕУТА БАРСЕЛОНА
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