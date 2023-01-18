«Барселона» может подписать предварительный контракт с Карраско на следующий сезон

Вингер мадридского «Атлетико» Янник Карраско всё ещё может перебраться в «Барселону».

Прежде в СМИ появились слухи о нежелании «матрасников» расставаться с бельгийцем, однако переговоры между клубами лишь набирают обороты. Согласно сведениям журналиста Тони Хуанмарти, речь идёт о трансфере, который может состояться следующим летом. У 29-летнего футболиста также имеются варианты продолжения карьеры в Английской премьер-лиге.

Контракт Янника Карраско с «Атлетико» рассчитан до 2024 года. Эксперты Transfermarkt оценивают текущую стоимость игрока, забившего четыре мяча в 23 матчах нынешней кампании, в 30 млн евро.