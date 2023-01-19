«Атлетико» прошёл «Леванте», забив голы во втором тайме

В Кубке Испании «Атлетико» играл на выезде против «Леванте», непростого для себя соперника, пускай тот и играет сейчас во втором дивизионе. Команда Диего Симеоне открыл счет только на 54-й минуте, и гол Альваро Мораты в итоге стал победным. На 90-й минуте точку поставил Маркос Льоренте - 2:0.
Протокол игры
|54'Мората Альваро (0:1)
|90'Льоренте Маркос (0:2)
Фемениас Хоан•Сон•Робер Пьер•Муньос Алекс• 70'Сараччи Марсело•Де Фрутос Хорхе59' (Кантеро Алехандро (59') •Пепелу•Мартинес Пабло II86' (Гарсия Андрес (86') •Мусонда Шарли59' (Кампанья Хосе (59') •Монтиэль Хонатан71' (Уэсли Мораес (71') •Булдини Мохамед71' (Сольдадо Роберто (71')
Облак Ян•Молина Науэль• 85'Савич Стефан•Эрмосо Марио•Мандава Рейнилду•Льоренте Маркос•Де Пауль Родриго79' (Коке Хорхе (79') •Кондогбия Жоффрей•Ривас Пабло Барриос46' (Корреа Анхель (46') •Мората Альваро64' (Ньигес Сауль (64') •Гризманн Антуан
18 января.
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