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Кубок Испании

«Атлетико» прошёл «Леванте», забив голы во втором тайме

19 Января 2023 • 00:50 Комментировать
Леванте
0:2
Атлетико М
окончен

В Кубке Испании «Атлетико» играл на выезде против «Леванте», непростого для себя соперника, пускай тот и играет сейчас во втором дивизионе. Команда Диего Симеоне открыл счет только на 54-й минуте, и гол Альваро Мораты в итоге стал победным. На 90-й минуте точку поставил Маркос Льоренте - 2:0.

Протокол игры  
Леванте0:2Атлетико М
  54'Мората Альваро (0:1)
  90'Льоренте Маркос (0:2)
Фемениас ХоанСонРобер ПьерМуньос Алекс  70'Сараччи МарселоДе Фрутос Хорхе 59' (Кантеро Алехандро ( 59') ПепелуМартинес Пабло II 86' (Гарсия Андрес ( 86') Мусонда Шарли 59' (Кампанья Хосе ( 59') Монтиэль Хонатан 71' (Уэсли Мораес ( 71') Булдини Мохамед 71' (Сольдадо Роберто ( 71')
Запасные: Алмела Уго РедонХименес КарлосКарденас ДаниПостиго СерхиоВезу Рубен
Облак ЯнМолина Науэль  85'Савич СтефанЭрмосо МариоМандава РейнилдуЛьоренте МаркосДе Пауль Родриго 79' (Коке Хорхе ( 79') Кондогбия ЖоффрейРивас Пабло Барриос 46' (Корреа Анхель ( 46') Мората Альваро 64' (Ньигес Сауль ( 64') Гризманн Антуан
Запасные: Марко МореноМорено АльбертоЛемар ТомаРегилон СерхиоГрбич ИвоМартин КарлосВитсель АксельФелипе Аугусто IV
18 января.

 

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