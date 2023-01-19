«Атлетико» прошёл «Леванте», забив голы во втором тайме

В Кубке Испании «Атлетико» играл на выезде против «Леванте», непростого для себя соперника, пускай тот и играет сейчас во втором дивизионе. Команда Диего Симеоне открыл счет только на 54-й минуте, и гол Альваро Мораты в итоге стал победным. На 90-й минуте точку поставил Маркос Льоренте - 2:0.