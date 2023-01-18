Симеоне: «Де Пауль готов к матчу с «Леванте»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне завил, что полузащитник Родриго де Пауль будет готов принять участие в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Леванте», который состоится сегодня, 18 января. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб выставил на трансфер де Пауля, однако позже эта информация была опровергнута.

«Никто не просил меня уходить. У нас много ценных игроков, поэтому на рынке мы готовы ко всему, что может произойти», — цитирует Симеоне журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне де Пауль провёл за «Атлетико» 18 матчей, забив в них два гола и отдав две результативные передачи.