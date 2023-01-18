«Атлетико» нацелился на левого защитника из Бундеслиги

Мадридский «Атлетико» следующим летом хочет заполучить в свои ряды левого защитника мёнхенгладбахской «Боруссии» Рами Бенсебаини. По информации от Diario AS, «матрасники» хотят подписать 27-летнего алжирца в конце сезона на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Бенсебаини почти согласовал переход в дортмундскую «Боруссию», но появление мадридского «Атлетико» может убедить футболиста пересмотреть своё решение.

В нынешнем сезоне Рами Бенсебаини записал на свой актив 5 голов в чемпионате Германии. Ранее футболист выступал во Франции в составе «Монпелье» и «Ренна».