«Барселона» согласилась продать Депая в «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай близок к переходу в мадридский «Атлетико».



Ранее стало известно, что нидерландский футболист согласовал контракт с «матрасниками», а теперь договорённости достигли и клубы, информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Депай станет игроком «Атлетико» на постоянной основе, а «Барселона» заработает на продаже порядка 3 млн евро. Трансфер может быть официально оформлен в ближайшее время.



Мемфис Депай принял участие в трёх матчах каталонского гранда в текущем сезоне, однажды поразив ворота соперников. Его действующий контракт с клубом истекает через полгода.