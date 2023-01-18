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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» согласилась продать Депая в «Атлетико»

18 Января 2023 • 20:05 Комментировать
Леванте
...
Атлетико М
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Через 2 ч. 4 мин.
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай близок к переходу в мадридский «Атлетико».

Ранее стало известно, что нидерландский футболист согласовал контракт с «матрасниками», а теперь договорённости достигли и клубы, информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Депай станет игроком «Атлетико» на постоянной основе, а «Барселона» заработает на продаже порядка 3 млн евро. Трансфер может быть официально оформлен в ближайшее время.

Мемфис Депай принял участие в трёх матчах каталонского гранда в текущем сезоне, однажды поразив ворота соперников. Его действующий контракт с клубом истекает через полгода.
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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - зима 2023
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