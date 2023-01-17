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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья, Кесси, Гарсия и Бельерин не хотят покидать «Барселону»

17 Января 2023 • 11:40 Комментировать
Сеута
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Барселона
1 26.00 X 10.00 2 1.09
19.01 22:00

Каталонскую «Барселону» не хотят покидать 4 футболиста, которых в последнее время активно связывают с уходом. По информации от Mundo Deportivo, речь идёт об Экторе Бельерине, Франке Кесси, Эрике Гарсие и Рафинье Диасе.

Каждый из перечисленных футболистов по разным причинам был связан с уходом из «Барселоны». Кесси, Бельерин и Гарсия получают мало игровой практики. Что касается Рафиньи, руководство клуба не устраивают его выступления после летнего трансфера из «Лидса» за 70 миллионов евро.

Напомним, «Барселона» сейчас занимает первое место в чемпионате Испании. Отрыв от мадридского «Реала», который располагается на второй строчке, составляет три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
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СЕУТА БАРСЕЛОНА
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