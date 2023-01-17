Рафинья, Кесси, Гарсия и Бельерин не хотят покидать «Барселону»

Каталонскую «Барселону» не хотят покидать 4 футболиста, которых в последнее время активно связывают с уходом. По информации от Mundo Deportivo, речь идёт об Экторе Бельерине, Франке Кесси, Эрике Гарсие и Рафинье Диасе.

Каждый из перечисленных футболистов по разным причинам был связан с уходом из «Барселоны». Кесси, Бельерин и Гарсия получают мало игровой практики. Что касается Рафиньи, руководство клуба не устраивают его выступления после летнего трансфера из «Лидса» за 70 миллионов евро.

Напомним, «Барселона» сейчас занимает первое место в чемпионате Испании. Отрыв от мадридского «Реала», который располагается на второй строчке, составляет три очка.