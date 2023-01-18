Обамеянг не вернётся в «Барселону», клуб ищет другие варианты замены Депаю

«Барселона» надеется как можно скорее подписать подходящую замену Мемфису Депаю, который близок к уходу.

Нидерландский нападающий в скором времени может перебраться в мадридский «Атлетико», о чём уже сообщалось ранее. «Барселона» изучает рынок в поисках замены 28-летнему игроку, однако решить эту задачу, учитывая финансовые трудности клуба, будет непросто, докладывает журналист Тони Хуанмарти. Известно также, что руководство «сине-гранатовых» больше не рассчитывает на возвращение Пьер-Эмерика Обамеянга, с лета выступающего за «Челси».

Напомним, что продажа Мемфиса Депая принесёт «Барселоне» порядка 3 млн евро.