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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» уверена, что ей скоро удастся подписать новые контракты с Бальде и Пеньей

18 Января 2023 • 11:42 Комментировать
Сеута
...
Барселона
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19.01 22:00

Каталонская «Барселона» в ускоренном режиме работает над новыми контрактами с Алехандро Бальде и Иньяки Пеньей. По информации от журналиста Фабрицио Романо в социальных сетях, обе сделки находятся на завершающей стадии.

Наиболее приоритетным сейчас является новый контракт с Бальде, потому что руководство считает защитника одним из ключевых футболистов команды на долгие годы. Пенья пока не играет в основном составе, поэтому с Иньяки ситуация немного другая.

Напомним, в нынешнем сезоне Бальде отметился в чемпионате Испании тремя результативными передачами. Что касается Пеньи, на счету 23-летнего голкипера пока нет ни одного матча в Ла Лиге в этой кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Иньяки Пенья Алехандро Бальде
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СЕУТА БАРСЕЛОНА
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