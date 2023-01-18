«Барселона» уверена, что ей скоро удастся подписать новые контракты с Бальде и Пеньей

Каталонская «Барселона» в ускоренном режиме работает над новыми контрактами с Алехандро Бальде и Иньяки Пеньей. По информации от журналиста Фабрицио Романо в социальных сетях, обе сделки находятся на завершающей стадии.

Наиболее приоритетным сейчас является новый контракт с Бальде, потому что руководство считает защитника одним из ключевых футболистов команды на долгие годы. Пенья пока не играет в основном составе, поэтому с Иньяки ситуация немного другая.

Напомним, в нынешнем сезоне Бальде отметился в чемпионате Испании тремя результативными передачами. Что касается Пеньи, на счету 23-летнего голкипера пока нет ни одного матча в Ла Лиге в этой кампании.