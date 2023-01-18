Ферран Торрес хочет остаться в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес хочет остаться в своём нынешнем клубе и не намерен уходить в ближайшее время. Об этом в социальных сетях сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, ранее ходили слухи, что в руководстве «Барселоны» разочарованы выступлениями Торреса в нынешнем сезоне. Команда якобы не против избавиться от испанца, за которого год назад «Манчестер Сити» получил 55 миллионов евро компенсации.

Ферран в нынешнем сезоне отметился двумя голами в чемпионате Испании. Недавно футболист получил красную карточку в игре с мадридским «Атлетико», поэтому пропустит две ближайшие встречи в Ла Лиге из-за дисквалификации.