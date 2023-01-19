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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ферран Торрес обратился к услугам психолога

19 Января 2023 • 11:01 Комментировать
Сеута
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Барселона
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Через 10 ч. 19 мин.

Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес столкнулся с психологическими проблемами на фоне неудачных выступлений в нынешнем сезоне. Напомним, 22-летний полузащитник отметился лишь двумя голами в этом розыгрыше Ла Лиги. Недавно начали ходить слухи о намерении руководства избавиться от испанца спустя год после трансфера за 55 миллионов евро.

Если верить инсайдам от Альфредо Мартинеса, Торрес испытывает настолько глубокие ментальные проблемы, что ему пришлось обратиться к услугам психолога.

Напомним, ранее Ферран выступал в Английской премьер-лиге в составе «Манчестер Сити», где успел выиграть один чемпионский титул.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ферран Торрес
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СЕУТА БАРСЕЛОНА
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