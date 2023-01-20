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Себальос впервые в карьере забил и ассистировал в одном матче за «Реал»

20 Января 2023 • 01:13 Комментировать
Вильярреал
2:3
Реал Мадрид
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Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос провёл уникальный для себя матч.

Команда Карло Анчелотти добыла волевую победу над «Вильярреалом» в поединке 1/8 финала Кубка Испании (3:2), а Себальос стал одним из героев встречи, поучаствовав в двух взятиях ворот: на 57-й минуте он положил начало камбэку, ассистировав Винисиусу, а на 86-й забил победный мяч. Согласно данным Opta, 26-летний испанец, сыгравший 90 матчей за «Реал», впервые отметился голом и результативной передачей в одной игре в составе «сливочных».

Дани Себальос принадлежит мадридцам с 2017 года. С 2019 по 2021 год он защищал цвета лондонского «Арсенала» на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Себальос
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