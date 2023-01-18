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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Модричу нужно время, чтобы восстановиться»

18 Января 2023 • 16:43 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Мадрид
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19.01 23:00

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему полузащитник команды Лука Модрич не сыграет в завтрашнем матче против «Вильярреала», который состоится в рамках ⅛ финала Кубка Испании.

«Модричу играл на чемпионате мира. Сейчас он чувствует себя не самым лучшим образом. Скоро он восстановится. Это лишь вопрос времени», – дал понять Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, на чемпионате мира Модрич завоевал со сборной Хорватии бронзовые медали. Контракт хорвата с «королевским клубом» истекает в конце сезона, но все стороны уверен, что соглашение к тому времени будет продлено.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Лука Модрич
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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
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