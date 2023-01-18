Анчелотти: «Модричу нужно время, чтобы восстановиться»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему полузащитник команды Лука Модрич не сыграет в завтрашнем матче против «Вильярреала», который состоится в рамках ⅛ финала Кубка Испании.

«Модричу играл на чемпионате мира. Сейчас он чувствует себя не самым лучшим образом. Скоро он восстановится. Это лишь вопрос времени», – дал понять Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, на чемпионате мира Модрич завоевал со сборной Хорватии бронзовые медали. Контракт хорвата с «королевским клубом» истекает в конце сезона, но все стороны уверен, что соглашение к тому времени будет продлено.