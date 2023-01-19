Мадридский «Реал» продолжает поиски будущего преемника Карима Бензема на позиции нападающего.

В сферу интересов «сливочных» попали Душан Влахович и Виктор Осимхен, выступающие за итальянские «Ювентус» и «Наполи» соответственно. Об этом сообщает издание Fichajes. 22-летний серб и 24-летний нигериец считаются футболистами, способными заменить Бензема в долгосрочной перспективе.

Душан Влахович забил семь голов в 15 матчах за «Ювентус» в нынешнем сезоне, а его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 80 млн евро. Виктор Осимхен, отличившийся в текущей кампании 13 раз в 18 играх, оценён в 70 млн евро.