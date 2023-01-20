Мадридский «Реал» прошёл «Вильярреал», проигрывая 0:2

Как и предполагали многие любители футбола, матч «Вильярреал» - «Реал» Мадрид получился событийным и с элементами драмы. «Королевский» клуб подошел к делу основательно и выставил боевой состав. Правда, это не помогло в первом тайме, который был проигран со счетом 0:2. На четвертой минуте Херард Морено в падении прострелил на Этьена Капу, который с острого угла поразил девятку. В ответ Федерико Вальверде метров с 13 минимально промахнулся по высоте. Ферлан Менди от лицевой линии отыграл на Родриго, и удар последнего ногой парировал вратарь. Перед перерывом Саму Чуквезе реализовал выход один на один. Такой же шанс, но после перерыва не упустил Винисиус Жуниор. «Реал» продолжал давить, удар головой от Карима Бензема был парирован, а Эдер Милитао оказался первым на добивании - 2:2. В самой концовке Маркос Асенсио с трудом оставил мяч в игре и вывел на удар Дани Себальоса, который метров с 14 забил победный гол - 3:2!