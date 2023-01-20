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Мадридский «Реал» прошёл «Вильярреал», проигрывая 0:2

20 Января 2023 • 00:59 Комментировать
Вильярреал
2:3
Реал Мадрид
окончен

Как и предполагали многие любители футбола, матч «Вильярреал» - «Реал» Мадрид получился событийным и с элементами драмы. «Королевский» клуб подошел к делу основательно и выставил боевой состав. Правда, это не помогло в первом тайме, который был проигран со счетом 0:2. На четвертой минуте Херард Морено в падении прострелил на Этьена Капу, который с острого угла поразил девятку. В ответ Федерико Вальверде метров с 13 минимально промахнулся по высоте. Ферлан Менди от лицевой линии отыграл на Родриго, и удар последнего ногой парировал вратарь. Перед перерывом Саму Чуквезе реализовал выход один на один. Такой же шанс, но после перерыва не упустил Винисиус Жуниор. «Реал» продолжал давить, удар головой от Карима Бензема был парирован, а Эдер Милитао оказался первым на добивании - 2:2. В самой концовке Маркос Асенсио с трудом оставил мяч в игре и вывел на удар Дани Себальоса, который метров с 14 забил победный гол - 3:2!

Протокол игры  
Вильярреал2:3Реал Мадрид
(1:0) Капу Этьен4'  
(2:0) Чуквезе Саму42'  
  57'Винисиус Жуниор (2:1)
  69'Милитао Эдер (2:2)
  86'Себальос Дани (2:3)
Йоргенсен ФилипФойт Хуан 52' (Манди Аисса ( 52') Альбиоль Рауль 46' (Куэнка Хорхе ( 46') Торрес Пау II  88'Морено АльбертоКапу Этьен  8'Парехо Даниэль  90'Баэна Алехандро  85'Чуквезе СамуМорено ХерардПино Йереми 68' (Моралес Луис ( 68')
Запасные: Рейна Пепе  80'Ману МорланесНиньо ФернандоКольядо ДиегоМохика ХоанГарсия КарлоТригерос Мануэль
Куртуа ТибоНачо ФернандесМилитао ЭдерРюдигер Антонио  90'Менди ФерланВальверде Федерико  72'Камавинга Эдуардо  36'Кроос Тони 56' (Асенсио Марко ( 56') Родриго 56' (Себальос Дани ( 56') Бензема КаримВинисиус Жуниор  90'
Запасные: Одриосола АльвароМартин МариоДиас МарианоАзар ЭденТобиас ВинисиусЛунин АндрейЛопес ЛуисВальехо Хесус
19 января.

 

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