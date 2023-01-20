Руководство лондонского «Арсенала» рассматривает вариант с подписанием игрока мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга.

По информации журналиста Саймона Коллингса, боссы «канониров» планируют аренду талантливого француза, однако, неизвестно, позволит ли трансферу случится сам «Реал». Отмечается, что в пользу перехода может пойти малая игровая практика Камавинга в последнее время.

Напомним, что «королевский» клуб подписал французского полузащитника в 2021 году. В нынешнем сезоне на счету 20-летнего игрока 27 матчей в футболке «Реала». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Эдуардо в 50 миллионов евро.