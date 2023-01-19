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Чемпионат Испании. Ла Лига

Миятович: «Рано или поздно Мбаппе перейдёт в «Реал»

19 Января 2023 • 23:26 Комментировать
Вильярреал
2:0
Реал Мадрид
1 2.85 X 3.65 2 2.35
перерыв

Бывший игрок и спортивный директор мадридского «Реала» Предраг Миятович высказался о вероятном подписании нападающего Килиана Мбаппе.

«Сливочные» неоднократно пытались заполучить звезду «Пари Сен-Жермен», но по разным причинам сделка срывалась.

«В январе никого не нужно подписывать. Все изменения вносятся летом, когда сезон только начинается. «Реалу» не хватает игроков на разные позиции в атаке, полузащите и защите, и я знаю, что сейчас клуб работает над переходом Джуда Беллингема. Я по-прежнему надеюсь, что «Реалу» удастся приобрести Килиана Мбаппе – рано или поздно это произойдёт», – цитирует TMW Миятовича.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Предраг Миятович Килиан Мбаппе
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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
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