Миятович: «Рано или поздно Мбаппе перейдёт в «Реал»

Бывший игрок и спортивный директор мадридского «Реала» Предраг Миятович высказался о вероятном подписании нападающего Килиана Мбаппе.

«Сливочные» неоднократно пытались заполучить звезду «Пари Сен-Жермен», но по разным причинам сделка срывалась.

«В январе никого не нужно подписывать. Все изменения вносятся летом, когда сезон только начинается. «Реалу» не хватает игроков на разные позиции в атаке, полузащите и защите, и я знаю, что сейчас клуб работает над переходом Джуда Беллингема. Я по-прежнему надеюсь, что «Реалу» удастся приобрести Килиана Мбаппе – рано или поздно это произойдёт», – цитирует TMW Миятовича.