Бензема уже договорился с «Реалом» о новом контракте

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема согласился подписать новый контракт с клубом.

Действующее соглашение 35-летнего футболиста истекает летом 2023 года, но будущему француза в клубе ничего не угрожает. Обладатель «Золотого мяча» уже согласовал со «сливочными» условия нового договора, сообщает Cadena SER, хоть об этом и не было объявлено официально.

В нынешнем сезоне Карим Бензема стал автором 11 забитых мячей и одной результативной передачи в 16 поединках за «Реал» во всех соревнованиях. В общей сложности в активе нападающего 334 гола в 621 матче за команду с момента перехода из «Лиона».