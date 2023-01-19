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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема уже договорился с «Реалом» о новом контракте

19 Января 2023 • 21:18 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Мадрид
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Через 0 ч. 47 мин.

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема согласился подписать новый контракт с клубом.

Действующее соглашение 35-летнего футболиста истекает летом 2023 года, но будущему француза в клубе ничего не угрожает. Обладатель «Золотого мяча» уже согласовал со «сливочными» условия нового договора, сообщает Cadena SER, хоть об этом и не было объявлено официально.

В нынешнем сезоне Карим Бензема стал автором 11 забитых мячей и одной результативной передачи в 16 поединках за «Реал» во всех соревнованиях. В общей сложности в активе нападающего 334 гола в 621 матче за команду с момента перехода из «Лиона».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
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