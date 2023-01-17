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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти просил у руководства «Реала» нового нападающего и крайнего защитника

17 Января 2023 • 12:02 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Мадрид
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19.01 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не пользуется поддержкой от руководства на трансферном рынке. По информации от Diario AS, итальянец ещё летом просил у начальства нового нападающего и крайнего защитника, но клуб не стал идти навстречу своему наставнику.

Напомним, единственным номинальным нападающим «Реала» кроме Карима Бензема является Мариано Диас, который почти не выходил на поле в этом сезоне. Что касается позиции крайнего защитника, там у «королевского клуба» тоже не хватает игроков для глубины состава.

Сейчас «Реал» отстаёт в чемпионате от лидирующей «Барселоны» на три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
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