Анчелотти просил у руководства «Реала» нового нападающего и крайнего защитника

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не пользуется поддержкой от руководства на трансферном рынке. По информации от Diario AS, итальянец ещё летом просил у начальства нового нападающего и крайнего защитника, но клуб не стал идти навстречу своему наставнику.

Напомним, единственным номинальным нападающим «Реала» кроме Карима Бензема является Мариано Диас, который почти не выходил на поле в этом сезоне. Что касается позиции крайнего защитника, там у «королевского клуба» тоже не хватает игроков для глубины состава.

Сейчас «Реал» отстаёт в чемпионате от лидирующей «Барселоны» на три очка.