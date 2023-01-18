Анчелотти объяснил, почему заменил Камавингу после первого тайма в двух последних матчах

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти объяснил, почему снял с игры полузащитника Эдуардо Камавингу в двух последних матчах. Напомним, француз был заменён в перерыве в поединках с «Барселоной» и «Валенсией» в Суперкубке Испании.

«В матче с «Валенсией» я заменил Камавингу после первого тайма, так как у него была жёлтая карточка. В игре с «Барселоной» я сделал то же самое, так как хотел выпустить дополнительного игрока в атаку. Эдуардо отлично справляется, я полностью в нём уверен», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

В этом сезоне Камавинга отметился одной голевой передачей в 16 матчах чемпионата Испании.