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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти объяснил, почему заменил Камавингу после первого тайма в двух последних матчах

18 Января 2023 • 16:51 Комментировать (1)
Вильярреал
...
Реал Мадрид
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19.01 23:00

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти объяснил, почему снял с игры полузащитника Эдуардо Камавингу в двух последних матчах. Напомним, француз был заменён в перерыве в поединках с «Барселоной» и «Валенсией» в Суперкубке Испании.

«В матче с «Валенсией» я заменил Камавингу после первого тайма, так как у него была жёлтая карточка. В игре с «Барселоной» я сделал то же самое, так как хотел выпустить дополнительного игрока в атаку. Эдуардо отлично справляется, я полностью в нём уверен», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

В этом сезоне Камавинга отметился одной голевой передачей в 16 матчах чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Эдуардо Камавинга
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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1)
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NOBODY
18 Января 2023 в 17:18
а что Камавинга игрок обороны? он центр, причем активно подключается к атаке - просто играл он как пень, вот и заменили....
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