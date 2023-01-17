Данджума заинтересовал ещё один клуб АПЛ

Нападающий «Вильярреала» Арно Данджума может перебраться в «Ноттингем Форест».

На прошлой неделе испанские СМИ сообщили об интересе к 25-летнему игроку со стороны «Эвертона». По данным Daily Mail, конкуренцию «ирискам» намерен составить другой клуб Премьер-лиги – «Ноттингем Форест».

Известно, что нидерландский форвард заинтересован в возвращении в Англию, где выступал за «Борнмут» ещё до отъезда в Испанию, а «Вильярреал» готов отпустить его в январе, если получит достойные предложения.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Арно Данджума в 35 млн евро. В активе игрока шесть голов в 17 матчах нынешнего сезона.