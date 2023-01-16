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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» может потратить 300 млн евро в летнее трансферное окно

16 Января 2023 • 23:00 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Мадрид
1 3.00 X 3.65 2 2.25
19.01 23:00

Мадридский «Реал» сможет значительно усилиться после окончания текущего сезона.

Руководство «сливочных» не планирует трансферов в январе, зато готово воспользоваться благоприятным финансовым состоянием клуба летом: по информации Cope, трансферный бюджет «Реала» на следующее окно составит порядка 300 млн евро. При этом отмечается, что действующие победители Лиги чемпионов намерены совершать «точечные» приобретения, в необходимости которых полностью уверены.

Приоритетная цель «Реала» на лето – полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем. Также мадридцы, по слухам, намерены укрепить правый фланг обороны.

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Реал Мадрид трансферы футбола - лето 2023
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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
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