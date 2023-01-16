«Реал» может потратить 300 млн евро в летнее трансферное окно

Мадридский «Реал» сможет значительно усилиться после окончания текущего сезона.

Руководство «сливочных» не планирует трансферов в январе, зато готово воспользоваться благоприятным финансовым состоянием клуба летом: по информации Cope, трансферный бюджет «Реала» на следующее окно составит порядка 300 млн евро. При этом отмечается, что действующие победители Лиги чемпионов намерены совершать «точечные» приобретения, в необходимости которых полностью уверены.

Приоритетная цель «Реала» на лето – полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем. Также мадридцы, по слухам, намерены укрепить правый фланг обороны.