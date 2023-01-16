В «Реале» обеспокоены состоянием Карвахаля

Физические кондиции Дани Карвахаля вызывают беспокойство у тренерского штаба и руководства мадридского «Реала».

В клубе были в восторге от игры правого защитника на старте нынешнего сезона, а также в концовке прошлой кампании, однако после недавних травм игрок растерял форму и чувствует себя неважно, отмечает издание Marca. 31-летний испанец испытывает физические трудности практически в каждом матче.

Дани Карвахаль принял участие в 21 поединке «сливочных» в текущем сезоне, записав себе в актив три результативные передачи. В общей сложности на счету латераля 351 встреча в составе мадридского гранда с начала карьеры.