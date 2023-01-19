Канчельскис назвал трёх лучших футболистов 2022 года

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал трёх главных претендентов на звание лучшего футболиста 2022 года, кандидаты ожидаемые и очевидные.

«Первый – Месси, он стал чемпионом мира, сезон тоже вроде неплохо провёл, играл хорошо, но и Бензема может взять награду, пусть на чемпионате мира он не играл. Ещё один их конкурент – Мбаппе. Других не вижу», - цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Лионель Месси – недавний чемпион мира, завоевавший награду в Катаре с «альбиселесте», Карим Бензема взял «Золотой мяч», а Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром катарского мундиаля и лидером «трёхцветных».