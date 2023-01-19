Неймар запорол пенальти, Роналду ответил дублем

Подошёл к концу первый тайм матча между звёздами «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра» и футболистами «ПСЖ». На последних минутах этого игрового отрезка арбитр оставил парижан в меньшинстве, показав прямую красную карточку Хуану Бернату. Тут же Килиан Мбаппе с левого угла штрафной изящно набросил мяч в центр, и Маркиньос эффектно пробил мимо голкипера - 2:1. В компенсированное время арбитр не усмотрел фол на Неймаре у угла вратарской, но пересмотрев повтор момента, все же назначил пенальти. Бразилец подошел к мячу, пытался обхитрить голкипера и слабо пробил в правый угол - мяч пойман намертво. В ответной атаке Криштиану Роналду пробил в штангу, Серхио Рамос махнул мимо мяча, и португалец легко добил.

Свисток на перерыв прозвучал при счете 2:2 в пользу парижан. Напомним, что забили Лионель Месси и Роналду. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.