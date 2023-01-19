«ПСЖ» с Месси, Мбаппе и Неймаром обыграл команду Роналду в сверхрезультативном спарринге

В Саудовской Аравии прошёл товарищеский матч между «ПСЖ» и лучшими футболистами местных клубов, «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра». На поле одновременно вышли Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе, а также лидер другой команды, Криштиану Роналду, который с 2023 года будет играть в Азии.

Уже на третьей минуте Неймар чудо-пасом создал момент для Месси, который в касание переправил мяч в сетку. На 34-й минуте Криштиану Роналду получил удар кулаком в лицо от голкипера - пенальти. Португалец уверенно реализовал его. В конце тайма Хуан Бернат получил красную карточку, а Маркиньос замкнул прострел Мбаппе. Неймар заработал 11-метровый, но спижонил и пробил в голкипера. А вот Роналду отличился и с игры, наказав Серхио Рамоса за грубую ошибку.

Сразу после перерыва испанец забил сам и подарил еще один гол Чану Хёнсу. Следующий мяч на счету Мбаппе, который забил с пенальти, заработанного Месси. Звезды провели на поле ровно час, и уже без них Уго Экитике сделал счет 5:3. На 90-й минуте Андерсон Талиска стал автором девятого гола - 5:4.