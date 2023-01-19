Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» с Месси, Мбаппе и Неймаром обыграл команду Роналду в сверхрезультативном спарринге

19 Января 2023 • 22:10 Комментировать
Звёзды Аль-Хиляль и Аль-Наср
4:5
ПСЖ
окончен

В Саудовской Аравии прошёл товарищеский матч между «ПСЖ» и лучшими футболистами местных клубов, «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра». На поле одновременно вышли Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе, а также лидер другой команды, Криштиану Роналду, который с 2023 года будет играть в Азии.

Уже на третьей минуте Неймар чудо-пасом создал момент для Месси, который в касание переправил мяч в сетку. На 34-й минуте Криштиану Роналду получил удар кулаком в лицо от голкипера - пенальти. Португалец уверенно реализовал его. В конце тайма Хуан Бернат получил красную карточку, а Маркиньос замкнул прострел Мбаппе. Неймар заработал 11-метровый, но спижонил и пробил в голкипера. А вот Роналду отличился и с игры, наказав Серхио Рамоса за грубую ошибку.

Сразу после перерыва испанец забил сам и подарил еще один гол Чану Хёнсу. Следующий мяч на счету Мбаппе, который забил с пенальти, заработанного Месси. Звезды провели на поле ровно час, и уже без них Уго Экитике сделал счет 5:3. На 90-й минуте Андерсон Талиска стал автором девятого гола - 5:4.

Протокол игры  
Звёзды Аль-Хиляль и Аль-Наср4:5ПСЖ
  3'Месси Лионель (0:1)
(1:1) Роналду Криштиану34'  
  43'Маркиньос Маркос (1:2)
(2:2) Роналду Криштиану45'  
  53'Рамос Серхио (2:3)
(3:3) Хёнсу Чан56'  
  60'Мбаппе Килиан (3:4)
(4:5) Талиска Андерсон 90' 78'Экитике Уго (3:5)
Аль-Овайс МохаммедХёнсу ЧанАль-Бурайк МохаммедАль-Булаихи Али  59'Абдулхамид СаудГуставо ДиасАль-Хайбари Абдулла 61' (Перейра Матеус ( 61') Мартинес Гонсало 61' (Канно Мохамед ( 61') Аль-Доссари СалемМарега Мусса 46' (Талиска Андерсон ( 46') Роналду Криштиану 61' (Каррильо Андре ( 61')
Запасные: Отайф АбдуллаМаду АбдуллаПерейра Матеус IIКонан ГисленЛаджами АлиАль-Джувайр МусабАльваро Гонсалес IIАль-Давсари ХалифаКуэльяр ГуставоАль-Бухари АминАль-Амри АбдулелаИгало ОдионАль-Наджи Сами
Навас Кейлор  33' 62' (Доннарумма Джанлуиджи ( 62') Бернат Хуан  39'Рамос Серхио 62' (Мендеш Нуну ( 62') Маркиньос Маркос 46' (Витинья Витор ( 46'Кари Айман 85') Хакими Ашраф 63' (Хусни Илиес ( 63') Фабиан Руис 62' (Экитике Уго ( 62') Саншеш Ренату 46' (Данилу Перейра ( 46') Солер Карлос 63' (Пембеле Тимоте ( 63') Мбаппе Килиан 62' (Битшиабу Эль-Шадай ( 62') Неймар 62'Месси Лионель 63' (Гарби Исмаэль ( 63')
Запасные: Рико СерхиоКимпембе ПреснелЛетелье АлександрЗаир-Эмери УорренВитинья II
19 января. Стадион "Международный стадион имени Короля Фахда" (Эр-Рияд).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Января
23:44 · Германия. Бундеслига
Омлин перешёл из «Монпелье» в мёнхенгладбахскую «Боруссию» официально
23:26 · Испания. Ла Лига
Миятович: «Рано или поздно Мбаппе перейдёт в «Реал»
23:05 · Франция. Лига 1
Мбаппе в восьмой раз в карьере признан игроком месяца в Лиге 1
22:12 · Франция. Лига 1
Защитника «Марселя» Байи дисквалифицировали на семь матчей
22:10 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» с Месси, Мбаппе и Неймаром обыграл команду Роналду в сверхрезультативном спарринге
22:06 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не претендует на хавбека сборной Хорватии, несмотря на слухи
21:39 · Франция. Лига 1
Месси заработал пенальти, Мбаппе забил - «ПСЖ» ведёт 4:3
21:34 · Франция. Лига 1
Рамос забил команде Роналду и привёз ещё один гол в свои ворота
21:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Канчельскис назвал трёх лучших футболистов 2022 года
21:02 · Франция. Лига 1
Неймар запорол пенальти, Роналду ответил дублем
20:38 · Франция. Лига 1
Неймар забил аравийским футболистам, но гол отменили
20:17 · Франция. Лига 1
Месси забил команде Роналду уже на третьей минуте
19:46 · Франция. Лига 1
Роналду и Месси попали в стартовые составы в матче «ПСЖ» против аравийских звёзд
19:38 · Франция. Лига 1
Звёзды «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:5
18:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кузнецов считает Месси лучшим игроком 2022 года
Все новости
Рекомендуем