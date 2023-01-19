Месси забил команде Роналду уже на третьей минуте

В эти минуты «Пари Сен-Жермен» проводит выставочный матч против звёздных футболистов «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра». Уже во второй своей атаке французский клуб поразил ворота противника. Неймар получил мяч на левом фланге и выполнил идеальную закидушку в штрафную, куда ворвался Лионель Месси, удар в касание мимо голкипера, и мяч неторопливо закатился в сетку ворот аравийских футболистов. Это произошло уже на третьей минуте поединка.

Напомним, что в составе соперника «ПСЖ» на поле вышел Криштиану Роналду. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.