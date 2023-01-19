Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Месси забил команде Роналду уже на третьей минуте

19 Января 2023 • 20:17 Комментировать
Звёзды Аль-Хиляль и Аль-Наср
0:1
ПСЖ
1-й тайм

В эти минуты «Пари Сен-Жермен» проводит выставочный матч против звёздных футболистов «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра». Уже во второй своей атаке французский клуб поразил ворота противника. Неймар получил мяч на левом фланге и выполнил идеальную закидушку в штрафную, куда ворвался Лионель Месси, удар в касание мимо голкипера, и мяч неторопливо закатился в сетку ворот аравийских футболистов. Это произошло уже на третьей минуте поединка.

Напомним, что в составе соперника «ПСЖ» на поле вышел Криштиану Роналду. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗВЁЗДЫ АЛЬ-ХИЛЯЛЬ И АЛЬ-НАСР ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Января
20:17 · Франция. Лига 1
Месси забил команде Роналду уже на третьей минуте
19:46 · Франция. Лига 1
Роналду и Месси попали в стартовые составы в матче «ПСЖ» против аравийских звёзд
19:38 · Франция. Лига 1
Звёзды «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
18:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кузнецов считает Месси лучшим игроком 2022 года
17:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Радченко: «Отдал бы Мбаппе лучшего игрока года»
17:31 · Франция. Лига 1
​Эффектный гол сына Месси попал на видео видео
17:24 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «В детстве я смотрел много видео с Месси и Неймаром»
15:42 · Италия. Серия А
«Лилль» может перехватить Шомуродова у «Торино»
14:55 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос: «Уход Ловрена для меня стал сюрпризом»
13:23 · Франция. Лига 1
Булыкин назвал футболиста, которого признают лучшим в 2022 году
13:16 · Франция. Лига 1
Червиченко выбрал лучшего футболиста 2022 года
12:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-вратарь сборной Аргентины — о Месси: «Для меня Мбаппе — лучший игрок мира»
11:26 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» ещё далёк от трансфера Муссы Дембеле
08:40 · Россия. Премьер-лига
Кузяев: «Мбаппе может стать вторым Месси»
08:16 · Франция. Лига 1
Самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 назвала лучшего футболиста мира - это не Месси и Мбаппе 5
Все новости
Рекомендуем