Шоу в Саудовской Аравии: Дубль Роналду, мяч Месси, девять голов и победа «ПСЖ»

В Саудовской Аравии прошёл матч команд Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Португалец забил больше, но победу одержала команда аргентинца.

19 января. Стадион "Международный стадион имени Короля Фахда"(Эр-Рияд).

В четверг случилось первое противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси с декабря 2020-го года. Это же матч стал первым для португальца в качестве футболиста «Аль-Насра». Правда, полноценным дебют за новый клуб у Роналду ещё предстоит. «Аль-Наср» образовал сборную с «Аль-Хилялем», и именно этот коллектив противостоял «ПСЖ».

Начало игры было чуть отложено, что для товарищеского матча не стоит считать какой-то проблемой. Стоило матчу стартовать, как «ПСЖ» тут же открыт счёт. Марега обрезался на чужой половине поля, парижане провели быструю контратаку, Неймар нашёл в левой зоне штрафной соперника Месси, который протолкнул мяч мимо аль-Овайса. Так карьера Роналду в Саудовской Аравии началась с гола его главного конкурента.

Роналду мог довольно быстро ответить. Аравийцы обокрали всё того же Месси, быстро довели мяч до португальца, но его мощный удар метров с двадцати Навас парировал. В ответ Солер нашёл справа Мбаппе, который простреливал на автора первого гола, но из-за рикошета, чемпион мира замкнуть передачу не смог. Роналду очень старался и вскоре упустил ещё один шанс отличиться. После удара португальца из-за пределов штрафной Навас лишь в прыжке умел парировать выстрел.

По истечении двадцати минут игры парижане создали сразу несколько моментов. Сначала Хакими протащил мяч по правому флангу и прострелил на Неймара, но тот пробил точно во вратаря. Затем Мбаппе получил мяч слева и простреливал на всё того же бразильца, но южноамериканец на этот раз не дотянулся. Саудиты же всем составом пытались играть на Роналду и вывести его на ударную позицию.

По истечении получаса игры португалец получил прекрасный шанс добиться своего. После навеса с фланга Навас на выходе до мяча не дотянулся, но въехал локтем в голову Роналду. Арбитры посчитали, что этого достаточно для назначения пенальти. К мячу, естественно, подошёл Роналду и легко переиграл своего обидчика, сравняв счёт.

Почти тут же гости остались в меньшинстве. Бернат остановил контратаку сопернику, приняв на бедро аль-Доссари. Арбитр матча посчитал, что это заслуживало удаления, хотя решение выглядело спорным. Однако даже в меньшинстве парижане выдали мощную концовку тайма. Сначала после розыгрыша углового Мбаппе навесил на угол вратарской, и Маркиньос головой вновь вывел свою команду вперёд. Затем мог забивать уже и сам француз. Месси сделал пас на Мбаппе в левую зону штрафной, но удар с близкого расстояния парировал аль-Овайс. Тут же Неймар был сбит около ворот соперника, и после просмотра повтора был назначен пенальти. Однако сам же бразилец не смог переиграть голкипера.

Наказание для гостей прилетело мгновенно. После навеса слева Роналду головой пробил в штангу, Рамос, пытаясь вынести, не попал по мячу, тот оказался у португальца, который уже и оформил дубль с близкого расстояния. К перерыву была боевая ничья.

В начале второго тайма после углового Густаво пробил, но Навас пас. Затем Талиска пальнул издали и едва не попал в цель. В ответ Мбаппе мощно пробил метров с двадцати шести, но хозяев спас вратарь. Однако после углового гости забили. Парижане разыграли стандарт, перешли в позиционную атаку, мяч оказался у Мбаппе, и после его прострела Рамос с близкого расстояния пробил в цель.

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Саудовцы тут же счёт сравнил. После углового Чан Хёнсу сыграл на опережение о головой отправил в цель. Однако через минуту удар Месси с близкого расстояния пришёлся в руку аль-Булаихи, и арбитр вновь назначил пенальти. На этот раз к мячу подошёл Мбаппе и не промахнулся.

В середине второго тайма с поля ушли все звёзды. Саудиты сняли с игры Роналду, а у парижан ушло всё атакующее трио. После этого ход матча чуть успокоился. Лишь за двадцать минут до конца матча Экитике едва не выскочил на рандеву с вратарем соперника, но Хёнсу в блестящем подкате мяч выбил. Тут же Витинья постарался с центра поля закинуть мяч за шиворот аль-Овайсу, но вратарь успел вернуться. Затем Каррильо после передачи Талиски просочился в штрафную, но его удару не хватило точности.

За десять минут до конца матча парижане увеличили преимущество. Саудовцы неудачно разыграли угловой, и Экитике с центра поля убежал на рандеву с вратарем и мощно пробил в цель. Талиска пытался в последние минуты сократить отставание. Сначала сам бразилец пробил выше цели, а затем после его паса Перейра также в цель не попал. И всё же тот же Талиска на последней минуте забил. Бразилец пальнул из-за пределов штрафной в нижний угол, и Доннарумма спасти не смог. На этом матч и закончился.

Лионель Месси с «ПСЖ» теперь возвращается ко внутренним делам. В понедельник парижане встретятся с «Пейс де Кассель» в Кубке Франции. Криштиану Роналду же продолжит готовиться к первой игре уже в составе «Аль-Насра».