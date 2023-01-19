Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Шоу в Саудовской Аравии: Дубль Роналду, мяч Месси, девять голов и победа «ПСЖ»

19 Января 2023 • 22:11 Комментировать (2)
Звёзды Аль-Хиляль и Аль-Наср
4:5
ПСЖ
окончен

В Саудовской Аравии прошёл матч команд Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Португалец забил больше, но победу одержала команда аргентинца.

Протокол игры  
Звёзды Аль-Хиляль и Аль-Наср4:5ПСЖ
  3'Месси Лионель (0:1)
(1:1) Роналду Криштиану34'  
  43'Маркиньос Маркос (1:2)
(2:2) Роналду Криштиану45'  
  53'Рамос Серхио (2:3)
(3:3) Хёнсу Чан56'  
  60'Мбаппе Килиан (3:4)
  78'Экитике Уго (3:5)
(4:5) Талиска Андерсон90'  
Аль-Овайс МохаммедХёнсу ЧанАль-Бурайк МохаммедАль-Булаихи Али  59'Абдулхамид СаудГуставо ДиасАль-Хайбари Абдулла 61' (Перейра Матеус ( 61') Мартинес Гонсало 61' (Канно Мохамед ( 61') Аль-Доссари СалемМарега Мусса 46' (Талиска Андерсон ( 46') Роналду Криштиану 61' (Каррильо Андре ( 61')
Запасные: Отайф АбдуллаМаду АбдуллаПерейра Матеус IIКонан ГисленЛаджами АлиАль-Джувайр МусабАльваро Гонсалес IIАль-Давсари ХалифаКуэльяр ГуставоАль-Бухари АминАль-Амри АбдулелаИгало ОдионАль-Наджи Сами
Навас Кейлор  33' 62' (Доннарумма Джанлуиджи ( 62') Бернат Хуан  39'Рамос Серхио 62' (Мендеш Нуну ( 62') Маркиньос Маркос 46' (Витинья Витор ( 46'Кари Айман 85') Хакими Ашраф 63' (Хусни Илиес ( 63') Фабиан Руис 62' (Экитике Уго ( 62') Саншеш Ренату 46' (Данилу Перейра ( 46') Солер Карлос 63' (Пембеле Тимоте ( 63') Мбаппе Килиан 62' (Битшиабу Эль-Шадай ( 62') Неймар 62'Месси Лионель 63' (Гарби Исмаэль ( 63')
Запасные: Рико СерхиоКимпембе ПреснелЛетелье АлександрЗаир-Эмери УорренВитинья II

19 января. Стадион "Международный стадион имени Короля Фахда"(Эр-Рияд).

В четверг случилось первое противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси с декабря 2020-го года. Это же матч стал первым для португальца в качестве футболиста «Аль-Насра». Правда, полноценным дебют за новый клуб у Роналду ещё предстоит. «Аль-Наср» образовал сборную с «Аль-Хилялем», и именно этот коллектив противостоял «ПСЖ».

Начало игры было чуть отложено, что для товарищеского матча не стоит считать какой-то проблемой. Стоило матчу стартовать, как «ПСЖ» тут же открыт счёт. Марега обрезался на чужой половине поля, парижане провели быструю контратаку, Неймар нашёл в левой зоне штрафной соперника Месси, который протолкнул мяч мимо аль-Овайса. Так карьера Роналду в Саудовской Аравии началась с гола его главного конкурента.

Роналду мог довольно быстро ответить. Аравийцы обокрали всё того же Месси, быстро довели мяч до португальца, но его мощный удар метров с двадцати Навас парировал. В ответ Солер нашёл справа Мбаппе, который простреливал на автора первого гола, но из-за рикошета, чемпион мира замкнуть передачу не смог. Роналду очень старался и вскоре упустил ещё один шанс отличиться. После удара португальца из-за пределов штрафной Навас лишь в прыжке умел парировать выстрел.

По истечении двадцати минут игры парижане создали сразу несколько моментов. Сначала Хакими протащил мяч по правому флангу и прострелил на Неймара, но тот пробил точно во вратаря. Затем Мбаппе получил мяч слева и простреливал на всё того же бразильца, но южноамериканец на этот раз не дотянулся. Саудиты же всем составом пытались играть на Роналду и вывести его на ударную позицию.

По истечении получаса игры португалец получил прекрасный шанс добиться своего. После навеса с фланга Навас на выходе до мяча не дотянулся, но въехал локтем в голову Роналду. Арбитры посчитали, что этого достаточно для назначения пенальти. К мячу, естественно, подошёл Роналду и легко переиграл своего обидчика, сравняв счёт.

Почти тут же гости остались в меньшинстве. Бернат остановил контратаку сопернику, приняв на бедро аль-Доссари. Арбитр матча посчитал, что это заслуживало удаления, хотя решение выглядело спорным. Однако даже в меньшинстве парижане выдали мощную концовку тайма. Сначала после розыгрыша углового Мбаппе навесил на угол вратарской, и Маркиньос головой вновь вывел свою команду вперёд. Затем мог забивать уже и сам француз. Месси сделал пас на Мбаппе в левую зону штрафной, но удар с близкого расстояния парировал аль-Овайс. Тут же Неймар был сбит около ворот соперника, и после просмотра повтора был назначен пенальти. Однако сам же бразилец не смог переиграть голкипера.

Наказание для гостей прилетело мгновенно. После навеса слева Роналду головой пробил в штангу, Рамос, пытаясь вынести, не попал по мячу, тот оказался у португальца, который уже и оформил дубль с близкого расстояния. К перерыву была боевая ничья.

В начале второго тайма после углового Густаво пробил, но Навас пас. Затем Талиска пальнул издали и едва не попал в цель. В ответ Мбаппе мощно пробил метров с двадцати шести, но хозяев спас вратарь. Однако после углового гости забили. Парижане разыграли стандарт, перешли в позиционную атаку, мяч оказался у Мбаппе, и после его прострела Рамос с близкого расстояния пробил в цель.

Реклама


Саудовцы тут же счёт сравнил. После углового Чан Хёнсу сыграл на опережение о головой отправил в цель. Однако через минуту удар Месси с близкого расстояния пришёлся в руку аль-Булаихи, и арбитр вновь назначил пенальти. На этот раз к мячу подошёл Мбаппе и не промахнулся.

В середине второго тайма с поля ушли все звёзды. Саудиты сняли с игры Роналду, а у парижан ушло всё атакующее трио. После этого ход матча чуть успокоился. Лишь за двадцать минут до конца матча Экитике едва не выскочил на рандеву с вратарем соперника, но Хёнсу в блестящем подкате мяч выбил. Тут же Витинья постарался с центра поля закинуть мяч за шиворот аль-Овайсу, но вратарь успел вернуться. Затем Каррильо после передачи Талиски просочился в штрафную, но его удару не хватило точности.

За десять минут до конца матча парижане увеличили преимущество. Саудовцы неудачно разыграли угловой, и Экитике с центра поля убежал на рандеву с вратарем и мощно пробил в цель. Талиска пытался в последние минуты сократить отставание. Сначала сам бразилец пробил выше цели, а затем после его паса Перейра также в цель не попал. И всё же тот же Талиска на последней минуте забил. Бразилец пальнул из-за пределов штрафной в нижний угол, и Доннарумма спасти не смог. На этом матч и закончился.

Лионель Месси с «ПСЖ» теперь возвращается ко внутренним делам. В понедельник парижане встретятся с «Пейс де Кассель» в Кубке Франции. Криштиану Роналду же продолжит готовиться к первой игре уже в составе «Аль-Насра».

Роман Андреев

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Аль-Наср аль-хиляль звёзды Аль-Хиляля и Аль-Насра
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
KLINSMANN
19 Января 2023 в 23:46
Опять Месси победил))
Манчестерский Иппатий
19 Января 2023 в 22:45
Опять Кристинку огорчили... Сколько слез теперь будет...
На Евро-Футболе:
Новости
19 Января
23:44 · Германия. Бундеслига
Омлин перешёл из «Монпелье» в мёнхенгладбахскую «Боруссию» официально
23:26 · Испания. Ла Лига
Миятович: «Рано или поздно Мбаппе перейдёт в «Реал»
23:05 · Франция. Лига 1
Мбаппе в восьмой раз в карьере признан игроком месяца в Лиге 1
22:12 · Франция. Лига 1
Защитника «Марселя» Байи дисквалифицировали на семь матчей
22:10 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» с Месси, Мбаппе и Неймаром обыграл команду Роналду в сверхрезультативном спарринге
22:06 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не претендует на хавбека сборной Хорватии, несмотря на слухи
21:39 · Франция. Лига 1
Месси заработал пенальти, Мбаппе забил - «ПСЖ» ведёт 4:3
21:34 · Франция. Лига 1
Рамос забил команде Роналду и привёз ещё один гол в свои ворота
21:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Канчельскис назвал трёх лучших футболистов 2022 года
21:02 · Франция. Лига 1
Неймар запорол пенальти, Роналду ответил дублем
20:38 · Франция. Лига 1
Неймар забил аравийским футболистам, но гол отменили
20:17 · Франция. Лига 1
Месси забил команде Роналду уже на третьей минуте
19:46 · Франция. Лига 1
Роналду и Месси попали в стартовые составы в матче «ПСЖ» против аравийских звёзд
19:38 · Франция. Лига 1
Звёзды «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:5
18:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кузнецов считает Месси лучшим игроком 2022 года
Все новости
Рекомендуем