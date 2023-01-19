Месси заработал пенальти, Мбаппе забил - «ПСЖ» ведёт 4:3

На 60-й минуте в матче «ПСЖ» и звёзд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» был забит очередной гол. Французы провели атаку, которую, казалось, наверняка завершал форвард Лионель Месси, но на пути мяча оказалась рука защитника, и рефери резонно указал на 11-метровую отметку. К мячу подошёл Килиан Мбаппе и пробил в правый угол ворот, а голкипер не выручил. Счет стал 4:3 в пользу «ПСЖ». Напомним, что сегодня забивали Лионель Месси, Маркиньос и Серхио Рамос, у соперника Криштиану Роналду оформил дубль, а также отличился Чан Хёнсу.

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