Роналду и Месси попали в стартовые составы в матче «ПСЖ» против аравийских звёзд

В 20:00 мск стартует выставочный матч между звёздными футболистами аравийских клубов «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср», а также «Пари Сен-Жермен». Саудовская Аравия продолжает радовать своих болельщиков топ-матчами. Сначала в стране прошли поединки с участием лучших испанских клубов, которые разыграли Суперкубок, а в финальном матче «Барселона» переиграла «Реал». В среду вечером там же за Суперкубок Италии бились «Милан» с «Интером», ту встречу выиграли «нерадзурри».

Сегодня же друг против друг сыграют величайшие футболисты современности - Криштиану Роналду и Лионель Месси. Также в составе французов звёздные Килиан Мбаппе, Неймар, Серхио Рамос и другие.

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