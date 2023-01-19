Матч Роналду против Месси: Зачем «ПСЖ» сыграет со звёздами «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля»

Криштиану Роналду дебютирует за «Аль-Наср» матчем против Лионеля Месси. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о предстоящем матче сборной двух саудовских клубов против «ПСЖ».

Это, конечно, очень символично, что Криштиану Роналду первый свой матч в Саудовской Аравии проведёт против Лионеля Месси. Правда, это будет не совсем дебют, ведь португалец сыграет не за «Аль-Наср», а за сборную команду, в которую войдут как его одноклубники, так и лучшие игроки «Аль-Хиляля». При этом именно Роналду будет капитаном объединённой команды. Повязку ему заранее вручил Турки Аль аш-Шейх – руководитель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии, который к тому же владеет «Альмерией».

Кстати, зимой сообщалось, что последний хотел приобрести Месси. В общем, при определённых обстоятельствах мы могли бы увидеть, как аргентинец и португалец играют в одной команде.

Для Месси и Роналду это будет первая встреча с декабря 2020 года. Тогда в матче Лиги чемпионов «Ювентус» разгромил «Барселону» со счётом 3:0, а португалец отметился дублем. С тех пор футболисты не встречались ни на клубном уровне, ни в сборных.

В целом сборная «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» звучит немного странно. Это два главных соперника по чемпионату Саудовской Аравии. Представьте, что «Спартак» и ЦСКА объединились бы для выставочного матча против какого-то топ-клуба. С другой стороны, в некотором смысле эти два клуба представляют собой сборную Саудовской Аравии. На чемпионате мира в Катаре из 26 человек в заявке 18 представляли «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». В этом смысле это неприятный флешбэк для того же Месси. Хотя, наверное, сейчас аргентинец то поражение вспоминает без особых эмоций.

Хотя матч и будет товарищеским, один из зрителей купил билет за 2,6 миллиона долларов. Именно столько заплатил саудовский бизнесмен Мушреф аль-Гамди – генеральный директор группы недвижимости AqarOne, который ещё и выиграл аукцион. Дело в том, что помимо посещения игры он сможет зайти и сфотографироваться с игроками обеих команд. Очевидно, что тут главное – это возможность сделать снимки с Месси и Роналду. Кстати, вырученная сумма пойдёт на благотворительность.

Трансляция матча >>>

Что касается «ПСЖ», то французский клуб за эту игру получит 10 миллионов евро. Неплохой куш за один матч. Именно финансовый аспект важен для парижан, учитывая, что в прошлом сезоне клуб показал довольно большой убыток. Возможно, этот визит поможет французам получить даже больше: ходят слухи о возможном переезде в Саудовскую Аравию игроков «ПСЖ» Кейлора Наваса и Серхио Рамоса.

Предстоящая игра будет транслироваться во многих социальных сетях, правда, небесплатно. Парижане прибыли в Саудовскую Аравию со всеми звёздами. Кроме Месси сыграть могут и Неймар, и Килиан Мбаппе, и Ашраф Хакими.

В любом случае остается только позавидовать любителям футбола в Саудовской Аравии. Недавно здесь прошёл Суперкубок Испании, завершившийся эль-класико, в котором «Барселона» переиграла «Реал». Теперь в Эр-Рияд пожаловал «ПСЖ». Всё это укладывается в план властей Саудовской Аравии по популяризации футбола. Как известно, королевство претендует на проведение чемпионата мира-2030.

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Роман Андреев