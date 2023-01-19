Матч Роналду против Месси: Зачем «ПСЖ» сыграет со звёздами «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля»

Криштиану Роналду дебютирует за «Аль-Наср» матчем против Лионеля Месси. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о предстоящем матче сборной двух саудовских клубов против «ПСЖ».
Это, конечно, очень символично, что Криштиану Роналду первый свой матч в Саудовской Аравии проведёт против Лионеля Месси. Правда, это будет не совсем дебют, ведь португалец сыграет не за «Аль-Наср», а за сборную команду, в которую войдут как его одноклубники, так и лучшие игроки «Аль-Хиляля». При этом именно Роналду будет капитаном объединённой команды. Повязку ему заранее вручил Турки Аль аш-Шейх – руководитель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии, который к тому же владеет «Альмерией».
Кстати, зимой сообщалось, что последний хотел приобрести Месси. В общем, при определённых обстоятельствах мы могли бы увидеть, как аргентинец и португалец играют в одной команде.
Для Месси и Роналду это будет первая встреча с декабря 2020 года. Тогда в матче Лиги чемпионов «Ювентус» разгромил «Барселону» со счётом 3:0, а португалец отметился дублем. С тех пор футболисты не встречались ни на клубном уровне, ни в сборных.
В целом сборная «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» звучит немного странно. Это два главных соперника по чемпионату Саудовской Аравии. Представьте, что «Спартак» и ЦСКА объединились бы для выставочного матча против какого-то топ-клуба. С другой стороны, в некотором смысле эти два клуба представляют собой сборную Саудовской Аравии. На чемпионате мира в Катаре из 26 человек в заявке 18 представляли «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». В этом смысле это неприятный флешбэк для того же Месси. Хотя, наверное, сейчас аргентинец то поражение вспоминает без особых эмоций.
Хотя матч и будет товарищеским, один из зрителей купил билет за 2,6 миллиона долларов. Именно столько заплатил саудовский бизнесмен Мушреф аль-Гамди – генеральный директор группы недвижимости AqarOne, который ещё и выиграл аукцион. Дело в том, что помимо посещения игры он сможет зайти и сфотографироваться с игроками обеих команд. Очевидно, что тут главное – это возможность сделать снимки с Месси и Роналду. Кстати, вырученная сумма пойдёт на благотворительность.
Что касается «ПСЖ», то французский клуб за эту игру получит 10 миллионов евро. Неплохой куш за один матч. Именно финансовый аспект важен для парижан, учитывая, что в прошлом сезоне клуб показал довольно большой убыток. Возможно, этот визит поможет французам получить даже больше: ходят слухи о возможном переезде в Саудовскую Аравию игроков «ПСЖ» Кейлора Наваса и Серхио Рамоса.
Предстоящая игра будет транслироваться во многих социальных сетях, правда, небесплатно. Парижане прибыли в Саудовскую Аравию со всеми звёздами. Кроме Месси сыграть могут и Неймар, и Килиан Мбаппе, и Ашраф Хакими.
В любом случае остается только позавидовать любителям футбола в Саудовской Аравии. Недавно здесь прошёл Суперкубок Испании, завершившийся эль-класико, в котором «Барселона» переиграла «Реал». Теперь в Эр-Рияд пожаловал «ПСЖ». Всё это укладывается в план властей Саудовской Аравии по популяризации футбола. Как известно, королевство претендует на проведение чемпионата мира-2030.
Роман Андреев
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