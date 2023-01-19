Навас едва не отправил Роналду в нокаут, Криштиану ответил голом с пенальти

В Саудовской Аравии «Пари Сен-Жермен» проводит товарищеский матч с лучшими футболистами «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра». С первых минут на поле вышли Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Неймар, Серхио Рамос и другие топ-футболисты.

На 32-й минуте после подачи со штрафного с правого фланга Роналду не добрался до мяча и не смог пробить головой. Зато по голове звезды кулаком зарядил голкипер Кейлор Навас. К счастью, по итогам столкновения никто серьезно не пострадал.

Арбитр назначил пенальти, сам пострадавший подошел к мячу и пробил в правый верхний угол ворот, а Навас не выручил.

Счет стал 1:1. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.