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Чемпионат Франции. Лига 1

Навас едва не отправил Роналду в нокаут, Криштиану ответил голом с пенальти

19 Января 2023 • 20:45 Комментировать (1)
Звёзды Аль-Хиляль и Аль-Наср
4:5
ПСЖ
окончен

В Саудовской Аравии «Пари Сен-Жермен» проводит товарищеский матч с лучшими футболистами «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра». С первых минут на поле вышли Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Неймар, Серхио Рамос и другие топ-футболисты.

На 32-й минуте после подачи со штрафного с правого фланга Роналду не добрался до мяча и не смог пробить головой. Зато по голове звезды кулаком зарядил голкипер Кейлор Навас. К счастью, по итогам столкновения никто серьезно не пострадал.

Арбитр назначил пенальти, сам пострадавший подошел к мячу и пробил в правый верхний угол ворот, а Навас не выручил.

Счет стал 1:1. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду ПСЖ Кейлор Навас
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Комментарии (1)
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Ermak
19 Января 2023 в 21:07
Пеналду еще и в офсайде был, пенка на радость арабам)
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